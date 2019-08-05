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Області із найгіршою
якістю газу (інфографіка)

Області із найгіршою якістю газу (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:32

Області із найгіршою якістю газу (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У липні жителям Львівської області постачався газ із найменшою теплотою згоряння - 8076-8954 ккал/куб. м.

Дивися повний текст Області із найгіршою якістю газу (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:32

Менше краще?
intfis
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:46

  intfis написав:Менше краще?

Краще :) Только не для потребителя.
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summacut
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:19

Интересно -почему газ ,добываемый в Полтавской, Сумской и Харьковской областях -дороже для них, чем для Киева?: Что за колониальная система цен на газ? И не много ли 10% разницы в цене?
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:24

Разница почти в 10% между Киевом и Киевской областью...Не ясно -почему Киев в привилегированном положении ?
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:49

Коли буде різна ціна на газ при різній калорийності???
borzol
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 18:47

Оценки, в которые никто не поверит. Без исследование калорийности независимыми экспертами - все оценки -вранье.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 22:28

Re: Області із найгіршою якістю газу (інфографіка)

Качество газа должны проверять независимые эксперты,а не Нафтогаз сам у себя.
tramplin2
 
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