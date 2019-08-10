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Області із найгіршою якістю газу (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 сер, 2019 08:37
Откуда они берут эти цифры? У меня частный дом. В самый холодный месяц, в 2008 году 250 кубов газа (это было под - 20). Сейчас, пластиковые окна (2 камеры стекло и 5 камер пластик, рехау, утеплил дом минватей 10 см.) а потребление не снизилось, а учитывая, что зимы теплее, то даже увеличились.
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Sam17a
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:30
Sam17a написав:
Откуда они берут эти цифры? У меня частный дом. В самый холодный месяц, в 2008 году 250 кубов газа (это было под - 20). Сейчас, пластиковые окна (2 камеры стекло и 5 камер пластик, рехау, утеплил дом минватей 10 см.) а потребление не снизилось, а учитывая, что зимы теплее, то даже увеличились.
Дом утеплять нужно в комплексе, а не окна рехау ставить.
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sergnemo68
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