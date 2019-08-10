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Області із найгіршою
якістю газу (інфографіка)

Області із найгіршою якістю газу (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 08:37

Re: Області із найгіршою якістю газу (інфографіка)

Откуда они берут эти цифры? У меня частный дом. В самый холодный месяц, в 2008 году 250 кубов газа (это было под - 20). Сейчас, пластиковые окна (2 камеры стекло и 5 камер пластик, рехау, утеплил дом минватей 10 см.) а потребление не снизилось, а учитывая, что зимы теплее, то даже увеличились.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:30

  Sam17a написав:Откуда они берут эти цифры? У меня частный дом. В самый холодный месяц, в 2008 году 250 кубов газа (это было под - 20). Сейчас, пластиковые окна (2 камеры стекло и 5 камер пластик, рехау, утеплил дом минватей 10 см.) а потребление не снизилось, а учитывая, что зимы теплее, то даже увеличились.

Дом утеплять нужно в комплексе, а не окна рехау ставить.
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:48

  laa1999 написав:Разница почти в 10% между Киевом и Киевской областью...Не ясно -почему Киев в привилегированном положении ?

Ахметов Вам в помощь.
yvlad
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:52

  borzol написав:Коли буде різна ціна на газ при різній калорийності???

Не переживайте. Скоро внедрят оплату за кКал, а не за м3. Только потребитель (бытовой так точно) от этого проиграет. Платить будете еще больше, т.к. счетчик считающий кКал у вас врядли имеется, а калорийность можно любую с потолка взять.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:55

  Sam17a написав:Откуда они берут эти цифры? У меня частный дом. В самый холодный месяц, в 2008 году 250 кубов газа (это было под - 20). Сейчас, пластиковые окна (2 камеры стекло и 5 камер пластик, рехау, утеплил дом минватей 10 см.) а потребление не снизилось, а учитывая, что зимы теплее, то даже увеличились.

Зимой воспользуйтесь тепловизором и сразу станет понятно, где у Вас есть теплопотери.
yvlad
 
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  #<12
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