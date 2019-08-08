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Стало відомо, коли з'явиться
перша бетонна ділянка...

Стало відомо, коли з'явиться перша бетонна ділянка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:35

Стало відомо, коли з'явиться перша бетонна ділянка...

Пропонуємо до обговорення:
Перша цементнобетонна ділянка з'явиться на автодорозі Одеса – Київ вже в 2020 році.

Дивися повний текст Стало відомо, коли з'явиться перша бетонна ділянка дороги Одеса – Київ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:35

Дуже дивно, адже ділянку в 12км в напрямі з Решетилівки до Дніпра побудували за 5 років, а цю ділянку в 10км - всього лише за рік? Це неможливо - доведено Гросєй.
jeugen
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