Перша цементнобетонна ділянка з'явиться на автодорозі Одеса – Київ вже в 2020 році.
Дивися повний текст Стало відомо, коли з'явиться перша бетонна ділянка дороги Одеса – Київ.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 15:35
Стало відомо, коли з'явиться перша бетонна ділянка...
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Дивися повний текст Стало відомо, коли з'явиться перша бетонна ділянка дороги Одеса – Київ.
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:35
Дуже дивно, адже ділянку в 12км в напрямі з Решетилівки до Дніпра побудували за 5 років, а цю ділянку в 10км - всього лише за рік? Це неможливо - доведено Гросєй.
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