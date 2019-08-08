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Прибутки ДТЕК після "Роттердам+" не перевищували середні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 15:46
Пропонуємо до обговорення:
Після введення формули "Роттердам+" прибуток "ДТЕК Енерго" був нижчим за середній по галузі. Про це пише Борис Кушнірук, аналізуючи результати дослідження провідної світової аудиторської і консалтингової компанії KPMG за фінансовими показниками енергокомпаній.
Дивися повний текст Прибутки ДТЕК після \"Роттердам+\" не перевищували середні по галузі - експерт
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Додано: Пон 12 сер, 2019 15:46
Как же они с такой низкой маржинальностью выживают. Я рыдаю.
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