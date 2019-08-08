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Прибутки ДТЕК після "Роттердам+"
не перевищували середні...

Прибутки ДТЕК після "Роттердам+" не перевищували середні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:46

Прибутки ДТЕК після "Роттердам+" не перевищували середні...

Пропонуємо до обговорення:
Після введення формули "Роттердам+" прибуток "ДТЕК Енерго" був нижчим за середній по галузі. Про це пише Борис Кушнірук, аналізуючи результати дослідження провідної світової аудиторської і консалтингової компанії KPMG за фінансовими показниками енергокомпаній.

Дивися повний текст Прибутки ДТЕК після \"Роттердам+\" не перевищували середні по галузі - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:46

Как же они с такой низкой маржинальностью выживают. Я рыдаю.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:34

Я удивляюсь, как Ахметов выживает? надо ему сказать спасибо, что он показал прибыль, а не убытки!

Элементарный вопрос: А Укразализниця получали деньги за транспортировку несуществующего угля из Роттердама, а?
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 07:03

Как Ахметов с Порошенко выживали деля всего по 10 млрд. грн. в год?
Бедняжечки. Их нужно посадить с конфискацией, чтоб они не мучались с дележкой народных денег.
priem_metalla86
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