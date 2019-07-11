RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укренерго" виділило на компенсацію
"зеленого" тарифу ще...

"Укренерго" виділило на компенсацію "зеленого" тарифу ще...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:48

"Укренерго" виділило на компенсацію "зеленого" тарифу ще...

R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90292
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:49

А Укрэнерго где деньги взяло? За счёт нас ребята греются?
nalim
 
Повідомлень: 6745
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Збиток харківського метро після підвищення тарифу...
R2 » П'ят 09 сер, 2019 19:04
4 192
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 сер, 2019 16:37
chipmunk
В Укренерго розповіли, як українцям платити за послуги в...
R2 » Пон 15 лип, 2019 12:27
2 287
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 23:08
Scotch
"Укренерго" присвоїла переддефолтний статус на ринку...
R2 » Чет 11 лип, 2019 12:57
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 12:58
vkozjun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.