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Суди скасували вимоги ДФС до комбінатів Ахметова майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:53
Пропонуємо до обговорення:
17 липня Дніпропетровський окружний адмінсуд м. Києва задовольнив позов ПрАТ “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат” до Офісу великих платників податків ДФС (у справі №804/4663/18) та скасував низку податкових повідомлень-рішень від 22.02.2018, у т.ч.
Дивися повний текст Суди скасували вимоги ДФС до комбінатів Ахметова майже на 700 млн грн
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Додано: Пон 12 сер, 2019 15:54
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