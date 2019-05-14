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Жителям багатоповерхівок
дозволили укладати колективні...

Жителям багатоповерхівок дозволили укладати колективні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:18

Жителям багатоповерхівок дозволили укладати колективні...

Пропонуємо до обговорення:
Рішення ухвалено відповідно до вимог нової редакції Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Дивися повний текст Жителям багатоповерхівок дозволили укладати колективні договори на житлокомпослуги.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:18

"типовой коллективный договор"
 - это будет полный беспредел. Опять хотят заставить платить всех по общедомовому счетчику, с коллективной ответственностью.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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