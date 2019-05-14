Рішення ухвалено відповідно до вимог нової редакції Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
Дивися повний текст Жителям багатоповерхівок дозволили укладати колективні договори на житлокомпослуги.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 19:18
Жителям багатоповерхівок дозволили укладати колективні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Жителям багатоповерхівок дозволили укладати колективні договори на житлокомпослуги.
Додано: Пон 12 сер, 2019 19:18
- это будет полный беспредел. Опять хотят заставить платить всех по общедомовому счетчику, с коллективной ответственностью.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:29
Естественно,это шаг назад.Вперед,в прошлое!Это же возврат в колхоз!Вот и все рехформы.Евроинтеграция по-украински...
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