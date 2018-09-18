Додано: Пон 12 сер, 2019 19:29

Очень долго и навязчиво названивал мне зимой и вначале весны с этой "конторы" - все предлагали вложиться в их проект для получения пассивного дохода (обещали 20%). На мой вопрос - откуда взяли мой номер телефона - отвечали только, что я когда-то интересовался заработком на финансовых рынках и оставлял в интернете свой номер на тематических ресурсах!!!! Улавливаете смысл? Это означает, что они за копейки у кого-то купили конфиденциальные данные (возможно вообще ворованные) и теперь свободно, конкретно доставая, названивал всем подряд из тех, кто когда-то (!!!) интересовался доходом на фин. рынках! Никакие мои ответы на литературном языке на них не действовали - они все равно названивали мне каждый день по 3 - 5 за рабочее время. Причем каждый раз из другого номера телефона. Звонили даже когда я перестал отвечать на звонки или сбрасывал! Длилось это на протяжении 4-х месяцев!!! С января по начало апреля, пока я просто однажды их не обложил многоэтажным матом и не заблокировал все входящие звонки с незнакомых номеров - потом, наконец-таки, отстали. 100% неадекватные, наглые мошенники