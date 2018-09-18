|
|
|
НКЦБФР попередила українців про новий фінансовий "лохотрон"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 сер, 2019 19:29
Пропонуємо до обговорення:
НКЦПФР просить громадян бути обачними та уникати інвестиції в сумнівні фінансові проекти («скам-проекти»*), які обіцяють швидкий і нібито гарантований дохід. Інвестиції довірливих інвесторів в такі проекти найчастіше призводять до часткової або повної втрати гроше
Дивися повний текст НКЦБФР попередила українців про новий фінансовий \"лохотрон\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90313
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 19:29
Очень долго и навязчиво названивал мне зимой и вначале весны с этой "конторы" - все предлагали вложиться в их проект для получения пассивного дохода (обещали 20%). На мой вопрос - откуда взяли мой номер телефона - отвечали только, что я когда-то интересовался заработком на финансовых рынках и оставлял в интернете свой номер на тематических ресурсах!!!! Улавливаете смысл? Это означает, что они за копейки у кого-то купили конфиденциальные данные (возможно вообще ворованные) и теперь свободно, конкретно доставая, названивал всем подряд из тех, кто когда-то (!!!) интересовался доходом на фин. рынках! Никакие мои ответы на литературном языке на них не действовали - они все равно названивали мне каждый день по 3 - 5 за рабочее время. Причем каждый раз из другого номера телефона. Звонили даже когда я перестал отвечать на звонки или сбрасывал! Длилось это на протяжении 4-х месяцев!!! С января по начало апреля, пока я просто однажды их не обложил многоэтажным матом и не заблокировал все входящие звонки с незнакомых номеров - потом, наконец-таки, отстали. 100% неадекватные, наглые мошенники
-
aleksandrpedan
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 12.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 19:34
aleksandrpedan написав:Очень долго и навязчиво названивал мне зимой и вначале весны с этой "конторы" - все предлагали вложиться в их проект для получения пассивного дохода (обещали 20%). На мой вопрос - откуда взяли мой номер телефона - отвечали только, что я когда-то интересовался заработком на финансовых рынках и оставлял в интернете свой номер на тематических ресурсах!!!! Улавливаете смысл? Это означает, что они за копейки у кого-то купили конфиденциальные данные (возможно вообще ворованные) и теперь свободно, конкретно доставая, названивал всем подряд из тех, кто когда-то (!!!) интересовался доходом на фин. рынках! Никакие мои ответы на литературном языке на них не действовали - они все равно названивали мне каждый день по 3 - 5 за рабочее время. Причем каждый раз из другого номера телефона. Звонили даже когда я перестал отвечать на звонки или сбрасывал! Длилось это на протяжении 4-х месяцев!!! С января по начало апреля, пока я просто однажды их не обложил многоэтажным матом и не заблокировал все входящие звонки с незнакомых номеров - потом, наконец-таки, отстали. 100% неадекватные, наглые мошенники
Телефон без привязки к ФИО владельца не относится даже к персональным данным, не то что конфиденциальным, потому базы просто телефонов продаются и покупаются массово и это не нарушение
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25303
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1124 раз.
- Подякували: 5952 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:35
В том-то и дело, что с первого же звонка они обращались ко мне по имени и отчеству. К тому же они знали что я из Украины и знали из какого я города. О себе же говорили, что их офис находится в Москве. Хотя, насколько мне известно, они и в Украине тоже имеют свой юридический адрес, так как много звонков от них было совершено из Киевских городских номеро
-
aleksandrpedan
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 12.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2019 06:58
А банки, которые звонят и предлагают разместить у них депозит разве нельзя отнести к организациям типа мыльный пузырь, которые в любом случае обкрадут тебя?
Ведь процент, который они предлагают ниже уровня инфляции!!!
Но банки - официально разрешённое зло.
-
priem_metalla86
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 31.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2019 08:56
Це все просто бомбилово із під московських нетрів, лжебанки які присилають смс типу "вашу картку заблоковано" а потім підійдіть до банкомата і таке інше.
-
andrew_harashenko
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 25.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2019 12:36
aleksandrpedan, ммсис (когда он еще работал) базы всем налево и направо продавал. Как скамнулся он - так мне тоже целый год с разных мест названивали (может раз в месяц точно)
-
jr_diava88
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 04.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2019 12:38
priem_metalla86, если я буду хранить бабки в сейфе - то это еще ниже будет чем инфляция.
-
jr_diava88
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 04.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2019 12:47
"Лохотрон" всегда был и будет, потому, вкладывайте ваши бабосики под 100% в месяц и будете счастливы :D
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2495
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 540 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2019 14:21
Почему дураков и халявщиков в средствах массовой информации называют "доверчивые граждане" (с)
-
Nickoss1
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 10.07.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15
|1003
|
|
|8
|1591
|
|
|3
|277
|
|