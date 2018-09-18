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НКЦБФР попередила українців про
новий фінансовий "лохотрон"

НКЦБФР попередила українців про новий фінансовий "лохотрон"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:29

НКЦБФР попередила українців про новий фінансовий "лохотрон"

Пропонуємо до обговорення:
НКЦПФР просить громадян бути обачними та уникати інвестиції в сумнівні фінансові проекти («скам-проекти»*), які обіцяють швидкий і нібито гарантований дохід. Інвестиції довірливих інвесторів в такі проекти найчастіше призводять до часткової або повної втрати гроше

Дивися повний текст НКЦБФР попередила українців про новий фінансовий \"лохотрон\".
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Очень долго и навязчиво названивал мне зимой и вначале весны с этой "конторы" - все предлагали вложиться в их проект для получения пассивного дохода (обещали 20%). На мой вопрос - откуда взяли мой номер телефона - отвечали только, что я когда-то интересовался заработком на финансовых рынках и оставлял в интернете свой номер на тематических ресурсах!!!! Улавливаете смысл? Это означает, что они за копейки у кого-то купили конфиденциальные данные (возможно вообще ворованные) и теперь свободно, конкретно доставая, названивал всем подряд из тех, кто когда-то (!!!) интересовался доходом на фин. рынках! Никакие мои ответы на литературном языке на них не действовали - они все равно названивали мне каждый день по 3 - 5 за рабочее время. Причем каждый раз из другого номера телефона. Звонили даже когда я перестал отвечать на звонки или сбрасывал! Длилось это на протяжении 4-х месяцев!!! С января по начало апреля, пока я просто однажды их не обложил многоэтажным матом и не заблокировал все входящие звонки с незнакомых номеров - потом, наконец-таки, отстали. 100% неадекватные, наглые мошенники
aleksandrpedan
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:34

Re: НКЦБФР попередила українців про новий фінансовий "лохотр

aleksandrpedan написав:Очень долго и навязчиво названивал мне зимой и вначале весны с этой "конторы" - все предлагали вложиться в их проект для получения пассивного дохода (обещали 20%). На мой вопрос - откуда взяли мой номер телефона - отвечали только, что я когда-то интересовался заработком на финансовых рынках и оставлял в интернете свой номер на тематических ресурсах!!!! Улавливаете смысл? Это означает, что они за копейки у кого-то купили конфиденциальные данные (возможно вообще ворованные) и теперь свободно, конкретно доставая, названивал всем подряд из тех, кто когда-то (!!!) интересовался доходом на фин. рынках! Никакие мои ответы на литературном языке на них не действовали - они все равно названивали мне каждый день по 3 - 5 за рабочее время. Причем каждый раз из другого номера телефона. Звонили даже когда я перестал отвечать на звонки или сбрасывал! Длилось это на протяжении 4-х месяцев!!! С января по начало апреля, пока я просто однажды их не обложил многоэтажным матом и не заблокировал все входящие звонки с незнакомых номеров - потом, наконец-таки, отстали. 100% неадекватные, наглые мошенники
Телефон без привязки к ФИО владельца не относится даже к персональным данным, не то что конфиденциальным, потому базы просто телефонов продаются и покупаются массово и это не нарушение
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:35

В том-то и дело, что с первого же звонка они обращались ко мне по имени и отчеству. К тому же они знали что я из Украины и знали из какого я города. О себе же говорили, что их офис находится в Москве. Хотя, насколько мне известно, они и в Украине тоже имеют свой юридический адрес, так как много звонков от них было совершено из Киевских городских номеро
aleksandrpedan
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 06:58

А банки, которые звонят и предлагают разместить у них депозит разве нельзя отнести к организациям типа мыльный пузырь, которые в любом случае обкрадут тебя?
Ведь процент, который они предлагают ниже уровня инфляции!!!
Но банки - официально разрешённое зло.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 08:56

Це все просто бомбилово із під московських нетрів, лжебанки які присилають смс типу "вашу картку заблоковано" а потім підійдіть до банкомата і таке інше.
andrew_harashenko
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:36

aleksandrpedan, ммсис (когда он еще работал) базы всем налево и направо продавал. Как скамнулся он - так мне тоже целый год с разных мест названивали (может раз в месяц точно)
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:38

priem_metalla86, если я буду хранить бабки в сейфе - то это еще ниже будет чем инфляция.
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:47

"Лохотрон" всегда был и будет, потому, вкладывайте ваши бабосики под 100% в месяц и будете счастливы :D
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Почему дураков и халявщиков в средствах массовой информации называют "доверчивые граждане" (с)
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