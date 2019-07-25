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Де краще брати онлайн-кредити
на картку: рейтинг МФО

Де краще брати онлайн-кредити на картку: рейтинг МФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:20

Де краще брати онлайн-кредити на картку: рейтинг МФО

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua склав унікальний рейтинг мікрофінансових організацій – компаній, що видають онлайн-кредити на картку.

Дивися повний текст Де краще брати онлайн-кредити на картку: рейтинг МФО.
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