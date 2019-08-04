На сайті державних закупівель з'явився тендер на придбання Національною гвардією України спеціалізованих вахтових автомобілів.
Дивися повний текст Нацгвардія отримає новенькі автомобілі МАЗ.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 23:06
Нацгвардія отримає новенькі автомобілі МАЗ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацгвардія отримає новенькі автомобілі МАЗ.
Додано: Пон 12 сер, 2019 23:06
Покупали при Петре-5 трамваи с комплектацией от Уралвагонзавода (это производитель танков для армии рф). Ладно, хотя бы по бумагам они были польские, производства почти банкрота PESA.
Но для армии закупать военные грузовики МАЗ у Беларуси - члена ОДКБ
WTF?
Это же уже полный зашквар.
Организация Договора о коллективной безопасности, 4 статья Договора: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами»
Как думаете, в случае чего, кому Минск запчастями будет помогать, а кому нет?
Тут Статья 111 УК. Государственная измена в рафинированом виде.
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины...
4. Обороноспособность Украины - это боеспособность Вооруженных Сил Украины, их готовность к защите Украины от посягательств на ее независимость и территориальную целостность.
Додано: Вів 13 сер, 2019 06:54
А торговать с агрессором это норма?
Представьте, если СССР торговали бы с Германией в 1943))
Хотя у нас гражданская война: РФ и США воюют на территории Украины
Додано: Вів 13 сер, 2019 08:03
Якщо я щось розумію в колісних формулах, то 4х2 означає, що всього коліс 4, з них 2 тягових. А на малюнку вантажівка з 6-ма колесами.
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