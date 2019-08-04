RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацгвардія отримає
новенькі автомобілі МАЗ

Нацгвардія отримає новенькі автомобілі МАЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 23:06

Нацгвардія отримає новенькі автомобілі МАЗ

Пропонуємо до обговорення:
На сайті державних закупівель з'явився тендер на придбання Національною гвардією України спеціалізованих вахтових автомобілів.

Дивися повний текст Нацгвардія отримає новенькі автомобілі МАЗ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90308
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 23:06

Покупали при Петре-5 трамваи с комплектацией от Уралвагонзавода (это производитель танков для армии рф). Ладно, хотя бы по бумагам они были польские, производства почти банкрота PESA.

Но для армии закупать военные грузовики МАЗ у Беларуси - члена ОДКБ https://odkb-csto.org/countries/

WTF?
Это же уже полный зашквар.


Организация Договора о коллективной безопасности, 4 статья Договора: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами»

Как думаете, в случае чего, кому Минск запчастями будет помогать, а кому нет?
Тут Статья 111 УК. Государственная измена в рафинированом виде.
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины...
4. Обороноспособность Украины - это боеспособность Вооруженных Сил Украины, их готовность к защите Украины от посягательств на ее независимость и территориальную целостность.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6048
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2878 раз.
Подякували: 1767 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 06:54

А торговать с агрессором это норма?
Представьте, если СССР торговали бы с Германией в 1943))
Хотя у нас гражданская война: РФ и США воюют на территории Украины
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 124
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 07:11

дак-уже купити КАМАЗЫ-вернее будет
puaronkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.10.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 08:03

колісну формулу 4х2

Якщо я щось розумію в колісних формулах, то 4х2 означає, що всього коліс 4, з них 2 тягових. А на малюнку вантажівка з 6-ма колесами.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2152
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 08:48

А пока ВСУ собирается закупать иностранные МАЗы, у КрАЗа, за долги отжимают поставщиков комплектующих

Удовлетворен иск «Ощадбанка» к КрАЗу – теперь ему за долги в 899,4 млн грн переходят акции пяти предприятий, принадлежавших ранее «АвтоКрАЗу».

Полтавский автоагрегатный завод
Единственное в Украине и одно из крупнейших в СНГ специализированное предприятие по производству тормозной аппаратуры, предназначенной для большегрузных автомобилей – КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, а также крупных тракторов.

Токмакский кузнечно-штамповочный завод
Производит широкий спектр поковок – шестерней, фланцев, валов, шатунов, вилок и рычагов (Запорожская область).

Херсонский завод карданных валов

Каменец-Подольский автоагрегат
Выпускает амортизаторы, гидравлические подвески, сцепление, тормоза, колеса и ступицы (Хмельницкая обл.).


Говорят, что проблемы у КрАЗа, от того что Порошенко перевел значительную долю военных заказов на "Богдан Моторс". И вроде как он теперь единственный кто может и кому выгодно выкупить у Ощада акции этих предприятий.
Вот такое вот рейдерство с использованием админресурса.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2672
З нами з: 26.03.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:43

  0mage0 написав:
колісну формулу 4х2

Якщо я щось розумію в колісних формулах, то 4х2 означає, що всього коліс 4, з них 2 тягових. А на малюнку вантажівка з 6-ма колесами.

Дивно що на фото вантажівка, а не трактор або віз :wink:
slonslon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 780
З нами з: 19.02.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:17

..что вообще обсуждать? - объем объявляемого тендера - это стоимость 10..12 грузовиков, т.е. грубо говоря доукомплектация парка 1 (одной!!) в/ч в лучшем случае!!! а заголовок кричит прям о ВСЕЙ Нацгвардии, будто вот оно случилось наконец, ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ долгожданное!!...
maestro71
 
Повідомлень: 1972
З нами з: 09.09.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:33

КРаЗ видимо вообще развалился или обанкротился
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 461
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:02

  Shram написав:А пока ВСУ собирается закупать иностранные МАЗы, у КрАЗа, за долги отжимают поставщиков комплектующих

Удовлетворен иск «Ощадбанка» к КрАЗу – теперь ему за долги в 899,4 млн грн переходят акции пяти предприятий, принадлежавших ранее «АвтоКрАЗу».

Полтавский автоагрегатный завод
Единственное в Украине и одно из крупнейших в СНГ специализированное предприятие по производству тормозной аппаратуры, предназначенной для большегрузных автомобилей – КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, а также крупных тракторов.

Токмакский кузнечно-штамповочный завод
Производит широкий спектр поковок – шестерней, фланцев, валов, шатунов, вилок и рычагов (Запорожская область).

Херсонский завод карданных валов

Каменец-Подольский автоагрегат
Выпускает амортизаторы, гидравлические подвески, сцепление, тормоза, колеса и ступицы (Хмельницкая обл.).


Говорят, что проблемы у КрАЗа, от того что Порошенко перевел значительную долю военных заказов на "Богдан Моторс". И вроде как он теперь единственный кто может и кому выгодно выкупить у Ощада акции этих предприятий.
Вот такое вот рейдерство с использованием админресурса.

А що тут дивного? якщо я не помиляюся - Порох просто перевів замовлення, а раніше і обладнання, з одного свого заводу на інший, більш сучасний.
І, якщо КрАЗ дозволяв собі 5 років не звітувати про виконувану роботу - то ось і результат.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 669
З нами з: 08.08.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
iPhone отримає повноекранний сканер відбитків пальців
R2 » Чет 08 сер, 2019 08:40
1 36
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 08:41
Rainbow
У Польщі судять українців, які викрадали елітні автомобілі
R2 » Сер 07 сер, 2019 14:20
1 89
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 14:20
p_a_l
Названо автомобілі, які з часом не іржавіють
R2 » Нед 04 сер, 2019 10:15
6 430
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 11:09
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.