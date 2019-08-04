Нацгвардія отримає новенькі автомобілі МАЗ

Додано: Пон 12 сер, 2019 23:06

Покупали при Петре-5 трамваи с комплектацией от Уралвагонзавода (это производитель танков для армии рф). Ладно, хотя бы по бумагам они были польские, производства почти банкрота PESA.Ноу Беларуси - члена ОДКБWTF?Это же уже полный зашквар.Организация Договора о коллективной безопасности, 4 статья Договора: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами»Как думаете, в случае чего, кому Минск запчастями будет помогать, а кому нет?Тут Статья 111 УК. Государственная измена в рафинированом виде.1.гражданином Украинысуверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности,, государственной, экономической или информационной безопасности Украины...4., их готовность к защите Украины от посягательств на ее независимость и территориальную целостность.