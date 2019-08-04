|
|
Нацгвардія отримає новенькі автомобілі МАЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 сер, 2019 12:29
Чого дивуватися, в ДСНС вже 4 рік поспіль говноМАЗи постачають з двиглом ЯМЗ. Війна? Ні не чули.
-
andrey_yevmen
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 12.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|36
|
|
|1
|91
|
Сер 07 сер, 2019 14:20
p_a_l
|
|6
|430
|