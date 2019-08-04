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Нацгвардія отримає
новенькі автомобілі МАЗ

Нацгвардія отримає новенькі автомобілі МАЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:29

Re: Нацгвардія отримає новенькі автомобілі МАЗ

Чого дивуватися, в ДСНС вже 4 рік поспіль говноМАЗи постачають з двиглом ЯМЗ. Війна? Ні не чули.
andrey_yevmen
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:56

  andrey_yevmen написав:Чого дивуватися, в ДСНС вже 4 рік поспіль говноМАЗи постачають з двиглом ЯМЗ. Війна? Ні не чули.


А вы Мерседесы или Вольво предпочитаете? :lol:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:19

  Ratatui написав:
  andrey_yevmen написав:Чого дивуватися, в ДСНС вже 4 рік поспіль говноМАЗи постачають з двиглом ЯМЗ. Війна? Ні не чули.


А вы Мерседесы или Вольво предпочитаете? :lol:

Ну ты и пророссийский тролляка!
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:05

Re: Нацгвардія отримає новенькі автомобілі МАЗ

Ну вы и читатели! Там ведь написано "шасси МАЗ или другое". Что мешает Мерседесу с КрАЗом заявку подать?
Gastarbaiter
 
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