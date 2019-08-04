|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 сер, 2019 12:29
Re: Нацгвардія отримає новенькі автомобілі МАЗ
Чого дивуватися, в ДСНС вже 4 рік поспіль говноМАЗи постачають з двиглом ЯМЗ. Війна? Ні не чули.
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:56
Додано: Вів 13 сер, 2019 18:19
Додано: Вів 13 сер, 2019 22:05
Re: Нацгвардія отримає новенькі автомобілі МАЗ
Ну вы и читатели! Там ведь написано "шасси МАЗ или другое". Что мешает Мерседесу с КрАЗом заявку подать?
|