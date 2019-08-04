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Нацгвардія отримає новенькі автомобілі МАЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 сер, 2019 12:29
Чого дивуватися, в ДСНС вже 4 рік поспіль говноМАЗи постачають з двиглом ЯМЗ. Війна? Ні не чули.
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andrey_yevmen
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Додано: Вів 13 сер, 2019 18:19
Ratatui написав: andrey_yevmen написав:
Чого дивуватися, в ДСНС вже 4 рік поспіль говноМАЗи постачають з двиглом ЯМЗ. Війна? Ні не чули.
А вы Мерседесы или Вольво предпочитаете?
Ну ты и пророссийский тролляка!
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BIGor
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Додано: Вів 13 сер, 2019 22:05
Ну вы и читатели! Там ведь написано "шасси МАЗ или другое". Что мешает Мерседесу с КрАЗом заявку подать?
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 13 сер, 2019 22:52
о до влади прийшли великі бульба-патріоти((
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orestkohutkevych
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Додано: Сер 14 сер, 2019 05:48
Gastarbaiter написав:
Ну вы и читатели! Там ведь написано "шасси МАЗ или другое". Что мешает Мерседесу с КрАЗом заявку подать?
То что условия заявки явно прописаны под МАЗ.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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