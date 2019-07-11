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Тelegram отримав тихий
і повільний режими

Тelegram отримав тихий і повільний режими
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 23:21

Тelegram отримав тихий і повільний режими

Пропонуємо до обговорення:
Днями вийшла нова версія популярного месенджера Telegram, яка принесла з собою низку корисних функцій.

Дивися повний текст Тelegram отримав тихий і повільний режими.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 23:21

"Интервалы медленного режима варьируются от 30 секунд до одного часа.

Идея этой функции заключается в том, чтобы ...."

...красиво отбрить на время, любого неудобного участника. Ну, или того, у кого буквенный понос ))
EKO
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