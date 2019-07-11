Днями вийшла нова версія популярного месенджера Telegram, яка принесла з собою низку корисних функцій.
Дивися повний текст Тelegram отримав тихий і повільний режими.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 23:21
Тelegram отримав тихий і повільний режими
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тelegram отримав тихий і повільний режими.
Додано: Пон 12 сер, 2019 23:21
"Интервалы медленного режима варьируются от 30 секунд до одного часа.
Идея этой функции заключается в том, чтобы ...."
...красиво отбрить на время, любого неудобного участника. Ну, или того, у кого буквенный понос ))
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