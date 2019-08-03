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Як отримати довідку про
реєстрацію місця проживання онлайн

Як отримати довідку про реєстрацію місця проживання онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 06:54

Як отримати довідку про реєстрацію місця проживання онлайн

Пропонуємо до обговорення:
Від початку 2019 року довідку про реєстрацію місця проживання киянам видано понад 1,7 млн разів.

Дивися повний текст Як отримати довідку про реєстрацію місця проживання онлайн.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 06:54

Это называется не нужно никуда ходить. Не проще ли предоставить доступ к ресурсу на уровне обмена информацией между гос органами или поделиться ссылкой. Электронные реестры - повсеместная мировая практика. Для идентификации достаточно будет авторизоваться по месту требования.
afilaleev
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