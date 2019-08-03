Від початку 2019 року довідку про реєстрацію місця проживання киянам видано понад 1,7 млн разів.
Дивися повний текст Як отримати довідку про реєстрацію місця проживання онлайн.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 06:54
Як отримати довідку про реєстрацію місця проживання онлайн
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Дивися повний текст Як отримати довідку про реєстрацію місця проживання онлайн.
Додано: Вів 13 сер, 2019 06:54
Это называется не нужно никуда ходить. Не проще ли предоставить доступ к ресурсу на уровне обмена информацией между гос органами или поделиться ссылкой. Электронные реестры - повсеместная мировая практика. Для идентификации достаточно будет авторизоваться по месту требования.
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