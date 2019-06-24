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В МВС назвали сроки запуску
системи відеофіксації...

В МВС назвали сроки запуску системи відеофіксації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 07:57

В МВС назвали сроки запуску системи відеофіксації...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця року в Україні запрацює система відеофіксації порушень ПДР.

Дивися повний текст В МВС назвали сроки запуску системи відеофіксації порушень на дорогах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 07:57

аби можна було то впровадити легально - вже б давно зробили, а так то не відповідає законодавству...
chalexandr
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:58

Re: В МВС назвали сроки запуску системи відеофіксації...

В марте Аваков говорил что для этого "необходимо принять постановление правительства и поправку в действующее законодательство". Теперь уже нет такой необходимости?
sergnemo68
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