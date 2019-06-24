До кінця року в Україні запрацює система відеофіксації порушень ПДР.
Дивися повний текст В МВС назвали сроки запуску системи відеофіксації порушень на дорогах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 сер, 2019 07:57
В МВС назвали сроки запуску системи відеофіксації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В МВС назвали сроки запуску системи відеофіксації порушень на дорогах.
Додано: Вів 13 сер, 2019 07:57
аби можна було то впровадити легально - вже б давно зробили, а так то не відповідає законодавству...
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:58
Re: В МВС назвали сроки запуску системи відеофіксації...
В марте Аваков говорил что для этого "необходимо принять постановление правительства и поправку в действующее законодательство". Теперь уже нет такой необходимости?
|