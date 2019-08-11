Про це пише економіст Олексій Дорошенко на своїй сторінці на Фейсбуці.
Дивися повний текст Області за рівнем пенсії в Україні.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 08:11
Області за рівнем пенсії в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Області за рівнем пенсії в Україні.
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