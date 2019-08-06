Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст В Україні імпорт свинини перевищує експорт в 10 разів.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:03
В Україні імпорт свинини перевищує експорт в 10 разів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні імпорт свинини перевищує експорт в 10 разів.
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:04
Как писал УНН, украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы.
Че? Уже не много едят? Или жрать не за что?
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