Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст В Україні імпорт свинини перевищує експорт в 10 разів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:03
В Україні імпорт свинини перевищує експорт в 10 разів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні імпорт свинини перевищує експорт в 10 разів.
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:04
Как писал УНН, украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы.
Че? Уже не много едят? Или жрать не за что?
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:04
А как ее количество учитывали? Кто-то покупает на рынке, кто-то через знакомых, рестораны покупают по своим каналам.
Да и свинина это не показатель, есть достаточно большое количество людей, которые свинину вообще не едят по разным соображениям.
Додано: Вів 13 сер, 2019 12:23
Вы еще скажите что все массово стали веганами.
Когда приезжаешь в село, заходишь в сарай и наблюдаешь десяток голодных и визжащих рыл, то понимаешь что с мясом все в порядке. И сейчас заедьте и посмотрите. Люди еще боятся свиней кормить, чумка выбивает.
Раньше в селе больше ста голов коров, а сейчас и двадцати не насчитать. Молодежь выехала а старики не тянут. А те кто тянет, молоко спекулянтам по 4 грн вымушены продавать.
Додано: Вів 13 сер, 2019 12:25
Ну Рева свою репу наверно не на мучном нажрал.
|