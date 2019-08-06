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В Україні імпорт свинини
перевищує експорт в 10 разів

В Україні імпорт свинини перевищує експорт в 10 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:03

В Україні імпорт свинини перевищує експорт в 10 разів

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

Дивися повний текст В Україні імпорт свинини перевищує експорт в 10 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:04

Как писал УНН, украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы.

Че? Уже не много едят? Или жрать не за что?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:04

  p_a_l написав:Как писал УНН, украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы.

Че? Уже не много едят? Или жрать не за что?

А как ее количество учитывали? Кто-то покупает на рынке, кто-то через знакомых, рестораны покупают по своим каналам.
Да и свинина это не показатель, есть достаточно большое количество людей, которые свинину вообще не едят по разным соображениям.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:23

  ssnet написав:
  p_a_l написав:Как писал УНН, украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы.

Че? Уже не много едят? Или жрать не за что?

А как ее количество учитывали? Кто-то покупает на рынке, кто-то через знакомых, рестораны покупают по своим каналам.
Да и свинина это не показатель, есть достаточно большое количество людей, которые свинину вообще не едят по разным соображениям.

Вы еще скажите что все массово стали веганами.
Когда приезжаешь в село, заходишь в сарай и наблюдаешь десяток голодных и визжащих рыл, то понимаешь что с мясом все в порядке. И сейчас заедьте и посмотрите. Люди еще боятся свиней кормить, чумка выбивает.
Раньше в селе больше ста голов коров, а сейчас и двадцати не насчитать. Молодежь выехала а старики не тянут. А те кто тянет, молоко спекулянтам по 4 грн вымушены продавать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:25

  ssnet написав:
  p_a_l написав:Как писал УНН, украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы.

Че? Уже не много едят? Или жрать не за что?


Да и свинина это не показатель, есть достаточно большое количество людей, которые свинину вообще не едят по разным соображениям.

Ну Рева свою репу наверно не на мучном нажрал.
p_a_l
 
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