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В Україні імпорт свинини перевищує експорт в 10 разів
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:03
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст В Україні імпорт свинини перевищує експорт в 10 разів
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R2
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:04
Как писал УНН, украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы.
Че? Уже не много едят? Или жрать не за что?
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p_a_l
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Додано: Вів 13 сер, 2019 10:04
p_a_l написав:
Как писал УНН, украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы.
Че? Уже не много едят? Или жрать не за что?
А как ее количество учитывали? Кто-то покупает на рынке, кто-то через знакомых, рестораны покупают по своим каналам.
Да и свинина это не показатель, есть достаточно большое количество людей, которые свинину вообще не едят по разным соображениям.
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ssnet
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Додано: Вів 13 сер, 2019 12:23
ssnet написав: p_a_l написав:
Как писал УНН, украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы.
Че? Уже не много едят? Или жрать не за что?
А как ее количество учитывали? Кто-то покупает на рынке, кто-то через знакомых, рестораны покупают по своим каналам.
Да и свинина это не показатель, есть достаточно большое количество людей, которые свинину вообще не едят по разным соображениям.
Вы еще скажите что все массово стали веганами.
Когда приезжаешь в село, заходишь в сарай и наблюдаешь десяток голодных и визжащих рыл, то понимаешь что с мясом все в порядке. И сейчас заедьте и посмотрите. Люди еще боятся свиней кормить, чумка выбивает.
Раньше в селе больше ста голов коров, а сейчас и двадцати не насчитать. Молодежь выехала а старики не тянут. А те кто тянет, молоко спекулянтам по 4 грн вымушены продавать.
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p_a_l
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Додано: Вів 13 сер, 2019 12:25
ssnet написав: p_a_l написав:
Как писал УНН, украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы.
Че? Уже не много едят? Или жрать не за что?
Да и свинина это не показатель, есть достаточно большое количество людей, которые свинину вообще не едят по разным соображениям.
Ну Рева свою репу наверно не на мучном нажрал.
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p_a_l
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Додано: Вів 13 сер, 2019 15:16
p_a_l написав: ssnet написав: p_a_l написав:
Как писал УНН, украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы.
Че? Уже не много едят? Или жрать не за что?
А как ее количество учитывали? Кто-то покупает на рынке, кто-то через знакомых, рестораны покупают по своим каналам.
Да и свинина это не показатель, есть достаточно большое количество людей, которые свинину вообще не едят по разным соображениям.
Вы еще скажите что все массово стали веганами.
Когда приезжаешь в село, заходишь в сарай и наблюдаешь десяток голодных и визжащих рыл, то понимаешь что с мясом все в порядке. И сейчас заедьте и посмотрите. Люди еще боятся свиней кормить, чумка выбивает.
Раньше в селе больше ста голов коров, а сейчас и двадцати не насчитать. Молодежь выехала а старики не тянут. А те кто тянет, молоко спекулянтам по 4 грн вымушены продавать.
Наглядное подтверждение упрямой статистики - за 30 лет поголовье КРС сократилось в 7 раз, коров в 4+, свиней в 3+, производство мясо упало вдвое, молока на 60%
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Волгарь
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Додано: Вів 13 сер, 2019 19:42
Волгарь написав: p_a_l написав: ssnet написав:
А как ее количество учитывали? Кто-то покупает на рынке, кто-то через знакомых, рестораны покупают по своим каналам.
Да и свинина это не показатель, есть достаточно большое количество людей, которые свинину вообще не едят по разным соображениям.
Вы еще скажите что все массово стали веганами.
Когда приезжаешь в село, заходишь в сарай и наблюдаешь десяток голодных и визжащих рыл, то понимаешь что с мясом все в порядке. И сейчас заедьте и посмотрите. Люди еще боятся свиней кормить, чумка выбивает.
Раньше в селе больше ста голов коров, а сейчас и двадцати не насчитать. Молодежь выехала а старики не тянут. А те кто тянет, молоко спекулянтам по 4 грн вымушены продавать.
Наглядное подтверждение упрямой статистики - за 30 лет поголовье КРС сократилось в 7 раз, коров в 4+, свиней в 3+, производство мясо упало вдвое, молока на 60%
потреблениие всех видов мяса, кроме курятины, тоже падает, причины впоне понятны - реальное количество населения сейчас по разным оценкам 32-35 млн., если учитывать какой процент составлют пенсионеры и прочие, мягко говоря, не достаточно материально благополучные люди, то ничего удивительного в этом падании нет...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Вів 13 сер, 2019 21:58
"Паралельно, ціни на свинину в нашій країні вже вищі, ніж в Європі. Серед причин цінового буму фахівці називають епідемію АЧС, а також збільшення обсягів імпорту свинини з-за кордону."
Цены растут потому что увеличился импорт. Эксперты такие эксперты...
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Gastarbaiter
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