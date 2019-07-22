Про це сказав голова Національної поліції Сергій Князєв під час робочої поїздки в Житомирську область
Дивися повний текст Бурштинокопачі пошкодили понад 7 тис. га земель у трьох регіонах - Князєв.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:09
Бурштинокопачі пошкодили понад 7 тис. га земель у трьох...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бурштинокопачі пошкодили понад 7 тис. га земель у трьох регіонах - Князєв.
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:09
Заставить выровнять землю и насыпать плодородный чернозем. За их счет.
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