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Бурштинокопачі пошкодили понад
7 тис. га земель у трьох...

Бурштинокопачі пошкодили понад 7 тис. га земель у трьох...
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:09

Бурштинокопачі пошкодили понад 7 тис. га земель у трьох...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав голова Національної поліції Сергій Князєв під час робочої поїздки в Житомирську область

Дивися повний текст Бурштинокопачі пошкодили понад 7 тис. га земель у трьох регіонах - Князєв.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:09

Заставить выровнять землю и насыпать плодородный чернозем. За их счет.
p_a_l
 
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