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Saudi Aramco купить найбільший
у світі нафтопереробний завод

Saudi Aramco купить найбільший у світі нафтопереробний завод
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:20

Saudi Aramco купить найбільший у світі нафтопереробний завод

Пропонуємо до обговорення:
Saudi Aramco купить в індійської корпорації Reliance Industries (RIL) 20% акцій її бізнесу з нафтопереробки і нафтохімії.

Дивися повний текст Saudi Aramco купить найбільший у світі нафтопереробний завод.
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..на сдачу не хотят арабы приобрести также наш Херсонский НПЗ??.. по цене корзинки для мусора в кабинете вахтера у индусов...
maestro71
 
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