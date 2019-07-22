Saudi Aramco купить в індійської корпорації Reliance Industries (RIL) 20% акцій її бізнесу з нафтопереробки і нафтохімії.
Дивися повний текст Saudi Aramco купить найбільший у світі нафтопереробний завод.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 10:20
Saudi Aramco купить найбільший у світі нафтопереробний завод
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Дивися повний текст Saudi Aramco купить найбільший у світі нафтопереробний завод.
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:21
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