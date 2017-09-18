АТ "Укрзалізниця" планує витратити понад 3,5 млн грн на реставрацію 26 дверей Центрального залізничного вокзалу Києва.
Дивися повний текст Двері Центрального залізничного вокзалу Києва відремонтують за 3,5 млн грн.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 10:21
Двері Центрального залізничного вокзалу Києва...
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Дивися повний текст Двері Центрального залізничного вокзалу Києва відремонтують за 3,5 млн грн.
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:21
Интересно а эти затраты тоже отражаются в себестоимости перевозки пассажиров?
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:53
В принципе ничего сложного. Дождаться начала реставрации и посмотреть кто, куда, и все станет на свои места Одна проблема ... с правоохранительными органами у нас беда
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