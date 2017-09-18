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Двері Центрального
залізничного вокзалу Києва...

Двері Центрального залізничного вокзалу Києва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:21

Двері Центрального залізничного вокзалу Києва...

Пропонуємо до обговорення:
АТ "Укрзалізниця" планує витратити понад 3,5 млн грн на реставрацію 26 дверей Центрального залізничного вокзалу Києва.

Дивися повний текст Двері Центрального залізничного вокзалу Києва відремонтують за 3,5 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:21

Интересно а эти затраты тоже отражаются в себестоимости перевозки пассажиров?
ilya_osyko
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:53

В принципе ничего сложного. Дождаться начала реставрации и посмотреть кто, куда, и все станет на свои места :) Одна проблема ... с правоохранительными органами у нас беда :(
Igorten
 
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