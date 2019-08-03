RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Поліція розслідує
ухилення WOG від податків

Поліція розслідує ухилення WOG від податків
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:30

Поліція розслідує ухилення WOG від податків

Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до ухвали Голосіївського райсуду м. Києва від 25.07.2019, слідчі Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001185, в рамках якого “за результатами моніторингу судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень на предмет адміністрування та контролю за сплатою акцизного збору підприємствами, що займаються реалізацією пального, встановлені факти зловживання службовими особами ТОВ "Вог Рітейл" своїм службовим становищем та ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів в частині несплати акцизного збору у 2016 році на загальну суму понад 17,4 млн грн” (цитата).

Дивися повний текст Поліція розслідує ухилення WOG від податків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90307
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:30

вот вам и луцкий бизнес
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 461
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацполіція розслідує мільярдні махінації на будівництві...
R2 » П'ят 09 сер, 2019 08:43
3 127
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 16:00
jeugen
ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП
R2 » Пон 05 сер, 2019 14:51
3 141
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2019 16:35
nalim
У ДФС заговорили про рівність платників податків
R2 » П'ят 02 сер, 2019 11:14
4 185
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 сер, 2019 07:29
andriy004

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.