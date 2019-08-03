Поліція розслідує ухилення WOG від податків

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Відповідно до ухвали Голосіївського райсуду м. Києва від 25.07.2019, слідчі Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001185, в рамках якого “за результатами моніторингу судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень на предмет адміністрування та контролю за сплатою акцизного збору підприємствами, що займаються реалізацією пального, встановлені факти зловживання службовими особами ТОВ "Вог Рітейл" своїм службовим становищем та ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів в частині несплати акцизного збору у 2016 році на загальну суму понад 17,4 млн грн” (цитата).