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У Чорнобильській зоні через
потік туристів на 30%...

У Чорнобильській зоні через потік туристів на 30%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:38

У Чорнобильській зоні через потік туристів на 30%...

Пропонуємо до обговорення:
За два місяці літа у зоні відчуження на 30% збільшилася кількість гідів.

Дивися повний текст У Чорнобильській зоні через потік туристів на 30% побільшало гідів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:38

Все благодаря фильму иностранцы да и наши решили взглянуть на Чернобыль.
milamila
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:57

На Чернобыль смотреть нечего, там все как и 33 года назад. Никто не поинтересовался сегодняшними участниками ликвидации аварии, пенсии мизерные, лекарств нет, доступной медицинской помощи нет, реестра онкобольных чернобыльцев нет. Меняются президенты, премьеры, депутаты и становится все хуже и хуже.
igoviadovskiy
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