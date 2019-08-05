За два місяці літа у зоні відчуження на 30% збільшилася кількість гідів.
Дивися повний текст У Чорнобильській зоні через потік туристів на 30% побільшало гідів.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 10:38
У Чорнобильській зоні через потік туристів на 30%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Чорнобильській зоні через потік туристів на 30% побільшало гідів.
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:38
Все благодаря фильму иностранцы да и наши решили взглянуть на Чернобыль.
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:57
На Чернобыль смотреть нечего, там все как и 33 года назад. Никто не поинтересовался сегодняшними участниками ликвидации аварии, пенсии мизерные, лекарств нет, доступной медицинской помощи нет, реестра онкобольных чернобыльцев нет. Меняются президенты, премьеры, депутаты и становится все хуже и хуже.
Додано: Сер 14 сер, 2019 12:13
Так было всегда. У нас ведь люди для государства, а не Государство для Людей!
Все Мечты сбываются, осталось найти рынок сбыта
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