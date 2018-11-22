Президент Володимир Зеленський пообіцяв за 5 років прискорити зростання економіки до 5-7% на рік.
Дивися повний текст Зеленський озвучив нові пріоритети уряду.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:30
Зеленський озвучив нові пріоритети уряду
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Дивися повний текст Зеленський озвучив нові пріоритети уряду.
Додано: Вів 13 сер, 2019 11:30
Пепел гиперлупа стучит в наших сердцах! Жжжы зелебоба. Еной долларом фунтом.
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