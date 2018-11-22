RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський озвучив
нові пріоритети уряду

Зеленський озвучив нові пріоритети уряду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:30

Зеленський озвучив нові пріоритети уряду

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський пообіцяв за 5 років прискорити зростання економіки до 5-7% на рік.

Дивися повний текст Зеленський озвучив нові пріоритети уряду.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90328
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:30

Пепел гиперлупа стучит в наших сердцах! Жжжы зелебоба. Еной долларом фунтом.
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 395
З нами з: 24.11.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:27

Когда ждать декриминализации проституции?
lite
 
Повідомлень: 763
З нами з: 09.05.13
Подякував: 316 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:16

  lite написав:Когда ждать декриминализации проституции?

Думаєте тільки так можна буде підняти економіку України на якісно новий рівень?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 24.05.09
Подякував: 130 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:58

Молодец Президент!
Rainbow
 
Повідомлень: 2499
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:14

Слово "перемены" в украине скоро станет ругательным, потому что все озвученные перемены закончились обнищанием народа как минимум.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 466
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, p_a_l, ssnet, zloy_ukr і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні запроваджують нові штрафи за водіння в...
R2 » Чет 22 лис, 2018 16:14
5 626
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 сер, 2019 12:10
jeugen
В Україні затвердили нові вимоги до меду
R2 » Нед 11 сер, 2019 08:53
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 сер, 2019 08:53
forumreader
20 млрд інвестицій в інфраструктуру: Зеленський заявив...
R2 » Чет 08 сер, 2019 18:27
9 337
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 15:24
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74652)
14.08.2019 11:31
Беларусь (529)
14.08.2019 11:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.