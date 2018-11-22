Президент Володимир Зеленський пообіцяв за 5 років прискорити зростання економіки до 5-7% на рік.
Дивися повний текст Зеленський озвучив нові пріоритети уряду.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:30
Зеленський озвучив нові пріоритети уряду
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Дивися повний текст Зеленський озвучив нові пріоритети уряду.
Додано: Вів 13 сер, 2019 11:30
Пепел гиперлупа стучит в наших сердцах! Жжжы зелебоба. Еной долларом фунтом.
Додано: Вів 13 сер, 2019 19:16
Думаєте тільки так можна буде підняти економіку України на якісно новий рівень?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:17
ну и прожекты. в бедной стране казино поднимут экономику? что за президент в Украине?
Додано: Сер 14 сер, 2019 12:25
Вы плохо себе представляете суммы, которые крутятся во всех лотомаркетах страны подпольно. Только сейчас все эти деньги оседают в карманах Авакова и Ко, а если пойдут в бюджет, то это будет очень ощутимо.
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