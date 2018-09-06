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У Нью-Йорку запустили
безпілотні автобуси

У Нью-Йорку запустили безпілотні автобуси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:18

У Нью-Йорку запустили безпілотні автобуси

Пропонуємо до обговорення:
У Нью-Йорку (США) запустили безпілотні автобусні рейси. Ініціативу реалізувала Бруклінська верф в партнерстві з компанією Optimus Ride, яка спеціалізується на технологіях для автономної роботи транспортних засобів.

Дивися повний текст У Нью-Йорку запустили безпілотні автобуси.
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