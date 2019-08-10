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У столиці з початку року
евакуювали 274 авто порушників...

У столиці з початку року евакуювали 274 авто порушників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:08

У столиці з початку року евакуювали 274 авто порушників...

Пропонуємо до обговорення:
За сім місяців 2019 року в Києві евакуювали 274 автомобілі порушників правил дорожнього руху.

Дивися повний текст У столиці з початку року евакуювали 274 авто порушників ПДР - КМДА.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:08

Тобто трішки більше одного авта на день? Солідно...
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