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Скільки платять пенсіонерам, які бажають працювати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 сер, 2019 14:17
Пропонуємо до обговорення:
* Претенденам після 60 років - 7-9 тис. грн на місяць.
Дивися повний текст Скільки платять пенсіонерам, які бажають працювати
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