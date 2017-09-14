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Скільки платять пенсіонерам,
які бажають працювати

Скільки платять пенсіонерам, які бажають працювати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:17

Скільки платять пенсіонерам, які бажають працювати

Пропонуємо до обговорення:
* Претенденам після 60 років - 7-9 тис. грн на місяць.

Дивися повний текст Скільки платять пенсіонерам, які бажають працювати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:18

Это только на словах берут,попробуйте устроиться когда тебе 60.
sasagagara0
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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