* Претенденам після 60 років - 7-9 тис. грн на місяць.
Дивися повний текст Скільки платять пенсіонерам, які бажають працювати.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 14:17
Скільки платять пенсіонерам, які бажають працювати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки платять пенсіонерам, які бажають працювати.
Додано: Сер 14 сер, 2019 12:13
Если почитать статью то можно подумать что зп платят не за работу а за возраст.
По логике автора получается что в возрасте 20 лет зп за такую же работу предложат около 30 -40 тыс грн?
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