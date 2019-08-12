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В Україні заборонили фінкомпаніям
нараховувати відсотки...

В Україні заборонили фінкомпаніям нараховувати відсотки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:09

В Україні заборонили фінкомпаніям нараховувати відсотки...

Пропонуємо до обговорення:
Штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом військослужбовцям нараховувати не повинні.

Дивися повний текст В Україні заборонили фінкомпаніям нараховувати відсотки на кредити військовим.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:09

Цікаво банки уже обнулили їм доступні кредитні кошти чи ще день почекають...(
shlyocuk
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