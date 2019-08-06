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В Україні заборонили фінкомпаніям нараховувати відсотки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 сер, 2019 15:09
Пропонуємо до обговорення:
Штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом військослужбовцям нараховувати не повинні.
Дивися повний текст В Україні заборонили фінкомпаніям нараховувати відсотки на кредити військовим
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R2
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Додано: Вів 13 сер, 2019 15:09
Цікаво банки уже обнулили їм доступні кредитні кошти чи ще день почекають...(
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shlyocuk
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Додано: Вів 13 сер, 2019 18:02
по ходу, автор статті не зовсім розуміє, що таке відсотки по кредитам і пеня за прострочені платежі. )
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Roman Tik
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Додано: Сер 14 сер, 2019 12:00
Как в том анекдоте -- "поезд стой раз-два".
так и тут - проценты той раз-два.
только навряд ли все это будет работать потому что капиталиизм на дворе
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blueiceua
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