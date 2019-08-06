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Ціни на залізну руду повернуться до п'ятирічного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 сер, 2019 15:24
Пропонуємо до обговорення:
Ціни на залізну руду, що знизилися в серпні вже на 25%, відновлять зростання і повернуться вище рівня в $100/т протягом трьох місяців, прогнозують аналітики Goldman Sachs Group Inc.
Дивися повний текст Ціни на залізну руду повернуться до п'ятирічного максимуму через три місяці - Goldman Sachs
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R2
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Додано: Вів 13 сер, 2019 15:24
Да, гиперинфляция грядет. Руду не купите, но золото и серебро можете.
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hxbbgaf
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Додано: Вів 13 сер, 2019 15:42
hxbbgaf, если ударит кризис как в 2007, все эти прогнозы гроша ломаного не будут стоить, а закупочные цены на руду будут ниже плинтуса.
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phantom_systems
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