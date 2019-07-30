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Укрзалізниці потрібні
500 пасажирських вагонів

Укрзалізниці потрібні 500 пасажирських вагонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:01

Укрзалізниці потрібні 500 пасажирських вагонів

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниці необхідно капітально відремонтувати і закупити близько 500 пасажирських вагонів для забезпечення пасажирських перевезень.

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R2
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А самим коліям і автоматичним системам не треба звернути увагу,чи до першої аварії?
vovaplus
 
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В Укрзализныце необходимо 500 посадок. После этого можно начинать строить нормальные пассажирские перевозки.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:46

Re: Укрзалізниці потрібні 500 пасажирських вагонів

Не нужны Укрзализнице вагоны!!! Пассажирские перевозки ведь убыточные, пусть поднимут цены до "экономически обоснованных" - тогда и грузопоток уменьшится, потребность в подвижном составе сократится...
Ведь они и без этого цены повышать собрались, а без экономического обоснования все эти стенания про "500 вагонов, 100 электричек" и т.д. это сказки про белого бычка.
Radon
 
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