Укрзалізниці необхідно капітально відремонтувати і закупити близько 500 пасажирських вагонів для забезпечення пасажирських перевезень.
Дивися повний текст Укрзалізниці потрібні 500 пасажирських вагонів.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 16:01
Укрзалізниці потрібні 500 пасажирських вагонів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниці потрібні 500 пасажирських вагонів.
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:01
А самим коліям і автоматичним системам не треба звернути увагу,чи до першої аварії?
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:34
В Укрзализныце необходимо 500 посадок. После этого можно начинать строить нормальные пассажирские перевозки.
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:46
Re: Укрзалізниці потрібні 500 пасажирських вагонів
Не нужны Укрзализнице вагоны!!! Пассажирские перевозки ведь убыточные, пусть поднимут цены до "экономически обоснованных" - тогда и грузопоток уменьшится, потребность в подвижном составе сократится...
Ведь они и без этого цены повышать собрались, а без экономического обоснования все эти стенания про "500 вагонов, 100 электричек" и т.д. это сказки про белого бычка.
Додано: Вів 13 сер, 2019 21:25
R2
Вагоны нужны и это факт. Я из Запорожья не могу никуда уехать на праздник 24 августа. Билетов просто нет!!! Практически в любом направлении отсутствуют билеты!!! И так постоянно. Не говорю уже про комфорт.... просто ужас.
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:02
коли кажуть що сучасні вагони, то забувають порівняти площу України і наприклад якоїсь Європейської країни. В сидячому режимі я не уявляю як їхати 14 годин з Хмельницького до Харкова. Плацкарт чи купе з можливістю поспати , і переїхати таку дистанцію просто незамінні
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