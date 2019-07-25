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Державне фінансування будуть отримувати 11 партій:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 сер, 2019 19:00
Пропонуємо до обговорення:
НАЗК ухвалило рішення про надання 11 політичним партіям державного фінансування їхньої статутної діяльності.
Дивися повний текст Державне фінансування будуть отримувати 11 партій: названі суми
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Додано: Вів 13 сер, 2019 19:00
??? И это в нищем государстве.
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