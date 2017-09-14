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"Укравтодор" розповів, скільки
коштуватиме ремонт 24...

"Укравтодор" розповів, скільки коштуватиме ремонт 24...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 23:09

"Укравтодор" розповів, скільки коштуватиме ремонт 24...

Пропонуємо до обговорення:
Славомір Новак зазначив, що в звіті Світового банку за 2017 рік йшлося, що на ремонт 24 тис. км доріг потрібно 150 млрд грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 23:09

150000000000 грн на 24000000 погонных метра дорог.
Сокращаем нули. 150000 грн на 24 погонных метра, или 6250 грн на один погонный метр.
Вбиваем в поисковик стоимость ремонта квадратного метра дороги толщиной 5 см и имеем 250 грн.
6250/250=25м.
Получается что за 150 лярдов можно заасфальтировать 24000 км дороги толщиной в 5 см и ширина дороги при этом будет 25 метров.

Кого вы лечите господа ворье.
Прошу отметить, что стоимость ремонта квадрата дороги взяты на 13,08,19г. а не за 15 год. Если взять за пятнадцатый то дорога будет шириной как бассейны в длину.
p_a_l
 
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