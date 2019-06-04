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Що зміниться для дітей та батьків з 1 вересня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 сер, 2019 23:14
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з початку нового навчального року заклади й учні самі вирішуватимуть.
Дивися повний текст Що зміниться для дітей та батьків з 1 вересня
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Додано: Вів 13 сер, 2019 23:14
Проезд в общественном транспорте в Киеве для детей бесплатное.
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