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Що зміниться для дітей
та батьків з 1 вересня

Що зміниться для дітей та батьків з 1 вересня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 23:14

Що зміниться для дітей та батьків з 1 вересня

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з початку нового навчального року заклади й учні самі вирішуватимуть.

Дивися повний текст Що зміниться для дітей та батьків з 1 вересня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 23:14

Проезд в общественном транспорте в Киеве для детей бесплатное.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 00:35

Можно было бы отменить чтоб ребенок выбрал - нужна ли ему та школа, а комментарий тот что ниже - бесплатно никому не надо , ибо повысят другим.
sp2838166
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 06:15

А у Виноградові діти 4-их класів повинні купляти книжки за свій рахунок. Школа N-1.Оце держава!
eilejs470
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