В Україні з початку нового навчального року заклади й учні самі вирішуватимуть.
Дивися повний текст Що зміниться для дітей та батьків з 1 вересня.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 23:14
Що зміниться для дітей та батьків з 1 вересня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що зміниться для дітей та батьків з 1 вересня.
Додано: Сер 14 сер, 2019 00:35
Можно было бы отменить чтоб ребенок выбрал - нужна ли ему та школа, а комментарий тот что ниже - бесплатно никому не надо , ибо повысят другим.
Додано: Сер 14 сер, 2019 06:15
А у Виноградові діти 4-их класів повинні купляти книжки за свій рахунок. Школа N-1.Оце держава!
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:20
Шведский стол это отлично, только нужно ввести для всех и старших классов также. Так как дети сидят голодные до последнего урока.
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:37
"Учителя не будут иметь права объявлять на весь класс оценки и баллы, которые получил тот или иной ученик за свой ответ или работу." - потрясающе, теперь можно будет учителям за копеечку малую, завышать оценки нужным детям, ведь остальные ничего не узнают и не возмутятся.
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